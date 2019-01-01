Gizem KUNTER KAYA

Özenle hazırlanmış paketim bu sabah elime ulaştı, çok mutlu oldum :) Sektördeki yenilikçi adımlarınız ve yılların tecrübesi kendini o kadar güzel harmanlamış ki bu keyifte nice alışverişlerde görüşmek üzere. Vegan kategoriniz için de ayrıca teşekkürler...