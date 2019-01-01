Hayatı Tazeleyenler
Sizden Gelenler
  • Turgay GÜNDOĞMUŞ
    Siz sadece bir kolonya değil; babadan kalma büyük bir hatıra idiniz. Fiyatlarınızı arttırmayarak bu hatırayı yıllar öncesinin küçük çocuğunda daha senelerce devam ettirdiniz. Bilmeden, tanımadan dürüstlüğünüzle bu hatırayı korudunuz. Yıllarca sadece Eyüp Sabri Tuncer kolonyası alan bu insanı yeniden mutlu ettiniz. Sağolun.
  • Esranur DÜLGER
    Kolonyanızdan şampuanlarınıza kadar her ürününüzü bayılarak kullanıyoruz. Kokuları ve bıraktığı soft etkiyle kalitenizi ortaya koyuyorsunuz.Dilerim kaliteniz ve fiyat politikanız hep böyle devam eder... Sağlıklı günler
  • Sevgi AKKUŞ YILMAZ
    Ürünlerimin içinden çantanız çıktı,çok teşekkür ederim. Dostluğumuz bir ömür sürer. Saygılarımla
  • Tuğçe UÇAK
    Siparişimi o kadar güzel paketlenmiş bir şekilde ulaştırdınız ki buradan da teşekkür etmek istedim. İyi günler dilerim.
  • Suha AKSÖZ
    Sizi çok seviyorum. Muhteşem paketleme ve müşteri odaklı yaklaşımınızdan dolayı çok teşekkür ederim :)
  • Gizem KUNTER KAYA
    Özenle hazırlanmış paketim bu sabah elime ulaştı, çok mutlu oldum :) Sektördeki yenilikçi adımlarınız ve yılların tecrübesi kendini o kadar güzel harmanlamış ki bu keyifte nice alışverişlerde görüşmek üzere. Vegan kategoriniz için de ayrıca teşekkürler...
  • Nesreddin BARAN
    Hey güzel insanlar! Paketim geldi; ellerinize sağlık. Her zamanki gibi çok güzelsiniz, paketlemeniz, özeniniz. Teşekkür etmek istedim.
  • Hatice ÇETİN ESEF
    Sevgili Eyüp Sabri Tuncer, ürünlerim elime ulaştığında mest oldum. Kaliteden yana şüphem yoktu kullanıyordum; fakat bir online alışverişte böyle bir özenli kargo paketi hazırlamanız muazzam. Emeği geçen herkesin emeğine sağlık çok teşekkür ederim, başarılarınızın devamını dilerim.
  • Nilgün ÖZDEN USTA
    14 Şubat yoğunluğunuza rağmen, annemin doğum günü(15/02/1929) hediyesi için verdiğim siparişime, ricam üzerine öncelik tanındı ve bugün elime ulaştı. İlgilerinize teşekkür ederim.
  • Helin KUTLUCAN
    Merhaba nişanımda sizin ürettiğiniz 5'li paketlerde satılan bu minik kolonyaları kullandım. Üstüne de kendi tasarladığım süsleri ekledim ve gören herkes çok sevdi. Çok teşekkür ediyorum. Kolonyaların kalitesi de dış paketlemesi de çok güzel :)
  • Murat LEBUT
    Sevgili Eyüp Sabri̇ Tuncer çalışanları; son verdiğim siparişteki ürünlerin tam istediğim gibi ayrı ayrı paketlenip zarar görmeden bana ulaştırdığınız İçin çok teşekkür ederim. 
  • Emrullah YILMAZ
    Sayın yetkili, ben özellikle yeni diş macunlarınız başta olmak üzere yerli üretim olan kaliteli ve sağlıklı ürünleriniz için teşekkürler etmek istedim.

EYÜPSABRİTUNCERINSTASHOP

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